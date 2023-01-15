Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'a karşı alınan derbi yenilgisinin ardından bu maçı kazanmanın önemli olduğunu söyledi.
Jesus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'nin iyi ve uluslararası oyuncuları bulunduğunu dile getirdi.
Takımının performansından memnun olduğunu aktaran sarı-lacivertli teknik adam, şunları kaydetti:
JESUS: TAKIMIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçen hafta kendi sahalarında aldıkları Galatasaray mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK galibiyetinin önem taşıdığını ve 3 puanı kazandıklarını söyledi. Gaziantep FK´nın iyi bir takım olduğunu ve galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Jesus, şöyle dedi:
"Maçı kazanmak önemliydi. Gaziantep FK iyi takım, iyi oyuncuları var. Onlardan birisi Markovic. Bugün çok iyiydi. 19 yaşında Sırbistan´dan Benfica´ya transferini yapmıştım. Daha sonra 40 milyon Euro´ya Liverpool´a transfer oldu. Çok kaliteli bir oyuncu. Ben takımımın performansından memnunum. Kırmızı karttan sonra takım olarak rahatladık ve 30 dakika bir kişi fazla oynayarak bu durumu avantaja çevirdik. Değişikliklerimizle rakibi sahasına geri ittik. Oyuna sonradan girenlerin performansıyla maçı kazanmayı bildik."
"ARDA, OYUNA GİRDİKTEN SONRA TAKIMIN DAHA İYİ OLMASINA YARDIMCI OLDU"
Jesus oyuna sonradan giren Arda Güler´in iyi bir oyun sergilediğini dile getirerek, "Arda iyi oyun sergiledi. Onu pas kalitesini bildiğimiz için sahaya sürmek istedik. Topu daha fazla tutmak istedik. Bugün Arda´yı oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına yardımcı oldu. Sonradan girenler içerisinde en iyisi Rossi´ydi. Arda milli arada sakatlık yaşamıştı, daha iyi olacak. Perşembe günü daha fazla sahada olacak, ileride takıma daha çok katkı verecek" diye konuştu.