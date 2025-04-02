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        Haberler Spor Basketbol NBA Jokic'in 61 sayısı Nuggets'a galibiyeti getirdi! - Basketbol Haberleri

        Jokic'in 61 sayısı Nuggets'a galibiyeti getirdi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in oldukça etkili bir performans sergilediği maçta Minnesota Timberwolves'a iki uzatma sonucunda 140-139 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:41
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        Jokic'in 61 sayısı Nuggets'a galibiyeti getirdi!
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        NBA'de 7 maç yapıldı. Timberwolves'u Denver'daki Ball Arena'da ağırlayan Nuggets, Sırp oyuncu Nikola Jokic'in 61 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile "triple-double" yaptığı maçı bir sayı farkla kaybetti.

        Minnesota Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı ve 10 ribaunt, Julius Randle ve Nickeil Alexander-Walker da 26'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        WARRIORS, CURRY'NİN 52 SAYISIYLA GRIZZLIES'İ 134-125 YENDİ

        Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 52 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilediği maçta konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 134-125 yendi.

        Grizzlies'te ise Ja Morant 36, Jaren Jackson Jr. da 22 sayıyla öne çıktı.

        SONUÇLAR

        Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 133-123

        New York Knicks-Philadelphia 76ers: 105-91

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        Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 113-127

        Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 125-134

        Chicago Bulls-Toronto Raptors: 137-118

        San Antonio Spurs-Orlando Magic: 105-116

        Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 139-140 (Uzatmada)

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