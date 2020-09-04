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Eski eşi Amber Heard ile davalık olan oyuncu Johnny Depp'in romantik bir ilişkiye başladığı iddia edildi. İki çocuk babası Depp'in bu yılın başından beri Alman asıllı oyuncu Sophie Hermann ile konuştuğu belirtildi.

57 yaşındaki oyuncu, konuşulanlara göre Hermann ile Londra'daki bir otelde tanıştı. Alman basınının haberine göre; Sophie Hermann, telefon numarasını bir kağıda yazıp Johnny Depp'e verdi.