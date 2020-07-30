Depp, "eşini döven biri" diye niteleyen 2018 tarihli haber nedeniyle The Sun'ın yayıncısı News Group Newspapers'ın (NGN) baş editörü Dan Wootton'a karşı davacı konumunda.



Independent'in haberine göre, iftira davasının sonuna yaklaşılırken verilen son ifadelerde NGN'yi temsil eden Avukat Sarah Wass, aktörü "umutsuz bir bağımlı" diye nitelendirdi ve aktörün madde bağımlılığının, kıskançlığının ve öfkesinin onu partneri açısından tehlikeli kıldığını söyledi.