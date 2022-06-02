"Heard, Depp kadar iyi bir oyuncu olmadığını kanıtladı"

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Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında tüm dünya tarafından izlenen 'taciz' ve 'iftira' davasında karar açıklandı.

Jüri, Heard'ün eski eşine iftira attığına ve 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmettti. Depp'in ise Amber Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verildi.

Habertürk TV'de Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sunduğu "Gün Başlıyor" programına katılan Habertürk yazarı Oray Eğin, konuyla alakalı yaşanan gelişmeleri aktardı.

"TEMYİZE GİDEMEYEBİLİR"

Eğin, "İki ayrı dava görülüyordu. Biri 'hakaret' ve 'iftira' davasıydı. Diğeri de sosyal medyada görülüyordu. Amerika'da televizyon haberlerinde akşamları 18 milyon kişi bu davayı izledi. TikTok'ta bu davayı 18 milyar kişi takip etti ve inanılmaz bir şekilde sosyal medyada da kamuoyunun görüşü Johnny Depp'ten yanaydı. Mahkeme salonunda da jürinin Johnny Depp'in lehine karar vermesi, 'Acaba sosyal medyanın etkisinde mi kaldılar?' gibi soruları uyandırdı. Depp, 50 milyon dolar talep ediyordu ama 12 milyon dolar kadar bir tazminat aldı. Amber Heard de 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı, 'O bana iftira attı' diyerek. Jüri ona da 2 milyon dolarlık bir tazminat verdi. Çünkü Depp'in avukatının ona istismar ettiğini ve zor durumda bıraktığına dair bir karar verdiler. Ama Amber Heard, bu karardan dolayı son derece mutsuzdu, mahkeme salonundaydı. 'Bu kadar delil ve kanıt gösterdik. Buna rağmen böyle bir karar çıkmasına inanamıyorum.' dedi. Heard'ün temsilcisi temyize gideceklerini söyledi fakat o da biraz problemli bir süreç. Gidemeyebilirler çünkü temyizde yeni bir delil ve yeni bir kanıt gerekiyor. Bunları yapması biraz zor görünüyor açıkçası..." dedi.

"DAVANIN UZUN VADELİ TARTIŞMALARI OLACAK"

"Şaşırtıcı olan konulardan bir tanesi; Johnny Depp'in 'kadın dövücü' ya da 'eşini döven' ifadesini kullanan The Sun Gazetesi'ne İngiltere'de açtığı davayı kaybetmesiydi." açıklamasını yapan Oray Eğin, "Hukukçular, 'İngiltere'de bu davayı kaybetti, Amerika'da nasıl kazandı?' diyor. Bir başka yorum ise; 'Acaba bu dava #MeToo' hareketini sona mı erdirecek?'. Bu davanın kuşkusuz uzun vadeli tartışmaları olacak. Ama Depp hayranları son derece memnun. Mahkeme önünde beklerken karar açıklandıktan sonra alkışlar, tezahüratlar koptu. Depp ise geçtiğimiz günlerde Londra'daydı. Bir anda bir konser verdi fakat şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Büyük ihtimalle İngiltere'de ama mahkeme salonunda yoktu." şeklinde konuştu.

"JOHNNY DEPP HAYATININ ROLÜNÜ OYNADI"

Oray Eğin, sözlerine, "Johnny Depp bu davada hayatının rolünü oynadı' diyebiliriz. Hakikaten de mağdur olmuş olabilir çünkü kanıtlar var. Depp ile Heard'ün bu davada birbirlerine zarar veren karakterler olduklarını gördük. Ama Johnny Depp, yılların oyuncusu ve inanılmaz bir performans sergiledi bu davada. Dava bir ara komediye dönüştü. Taklitler yaptı, jüriyi ve yargıcı güldürdü, sempatiyi kazandı. Bu davanın asıl amacı Heard'den 50 milyon dolar almak değildi; kamuoyu nezdinde kendi adını aklamaktı. 'Ben kadın döven bir insan değilim, istismar etmedim, şiddet uygulamadım' demekti. Zaten bu davaya kameraların alınması, bu şovu bu kadar yapması, uzun uzun ifadeler vermesi, taklitler yapması, performans sergilemesi... Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu zaten biliyorduk, bir kez daha bunu gördük. Kamuoyu nezdinde zaten kazanmıştı, şimdi de imajını kurtardığını düşünüyor. Ve bu davanın kararıyla ilgili zaten 'Hayatımı geri verdiniz' demiş." şeklinde devam etti.

"AMBER HEARD JÜRİNİN KALBİNİ KAZANAMADI"

Eğin, son olarak, "Öte yandan Amber Heard, Depp kadar iyi bir oyuncu olmadığını kanıtladı. Sempatik bir kurban değil... Burada tüm mesele bu... Heard'ün ağlaması, duruşu, verdiği tavırlar jürinin kalbini kazanamadı. Böyle olunca Depp jüriyi tavlamayı başardı. Burada Amber Heard'e inanılmaz bir önyargı ile yaklaştılar. Heard sempatik değil, antipatik geldi. Bakalım burada erkeğin kazanması, kadınların erkekleri deşifre etmesi ve 'MeToo' dalgasına son verecek mi..." ifadelerini kullandı.