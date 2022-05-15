'DIŞKI' OLAYI

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası esnasında ünlü aktörün eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar günlerce konuşulmuştu.

İddiaya göre; Depp, bazı eşyalarını almak için Heard evde yokken eve dönmek istedi ancak koruması tarafından yatağın kendi yattığı tarafta dışkı olduğu yönünde uyarıldı. Amber Heard, iddiayı yalanladı ve dışkının köpeklere ait olduğunu savudu.