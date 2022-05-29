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Elon Musk'tan Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: İnanılmazlar!

Elon Musk'tan Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: İkisi de inanılmaz insanlar!

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası sona ermek üzereyken, ünlü aktrisin evliyken aşk yaşadığı iddia edilen Elon Musk'tan süreçle ilgili yorum geldi

29.05.2022 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık 'iftira' davası devam ediyor. Çift, 2016 yılında 15 aylık evliliklerini sonlandırmıştı. Ayrılığının nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

    Olaylı boşanmanın ardından çift, birbirlerine açtıkları 'iftira' davası nedeniyle mahkemede kozlarını paylaşıyor. Artık ikili, davada son dönemece girerken, Heard ile bir dönem aşk yaşadığı ileri sürülen Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk, süreçle ilgili bir yoruma bulundu.

  • Musk, Amber Heard ve Johnny Depp hakkında düşüncelerini paylaşan bir sunucuya sosyal medya hesabından cevap verdi.

  • "UMARIM İKİSİ DE HAYATLARINA DEVAM EDEBİLİR"

    Podcast sunucusu Lex Fridman’ın dava süreciyle ilgili yaptığı yoruma cevap veren Elon Musk, "Umarım ikisi de hayatına devam edebilir. İkisi de inanılmaz insanlar." ifadelerini kullandı.

  • SUNUCUDAN 5 MADDELİK ÖZET

    MIT'de araştırma bölümünde çalışan Fridman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda davayla ilgili 5 madde sıraladı. Sunucu, davada yer alan avukatların becerilerine atıfta bulunurken insanların rahatlıkla yalan söyleyebildiğine ve aşkın karmaşık olabileceğine dair yorumlarda bulundu.

  • MAHKEMEYE KATILMASI BEKLENİYORDU

    Amber Heard evliyken ünlü aktrisle aşk yaşadığı ileri sürülen Elon Musk'ın, karalama davasında da rol alması beklendi ancak ABD'li girişimci mahkemede yer almadı. Musk’un Depp'ten boşanan Heard’e yardım amaçlı 500 bin dolar verdiği iddia edilmişti.

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