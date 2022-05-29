"BENİ ODAMA TAŞIDI"

İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Kate Moss, Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü ise şu sözlerle anlatmıştı:

Odadan ayrılıyorduk ve Johnny benden önce çıktı. Bir yağmur fırtınası vardı ve ben odadan çıkarken merdivenlerden aşağı kayarak sırtımı incittim. Sonra çığlık attım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve acı çekiyordum. Johnny bana yardım etmek için koşarak geri geldi, beni odama taşıdı ve tıbbi yardım almamı sağladı.