"SİNİR KRİZLERİNİN SEBEBİ KISKANÇLIK"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Depp, bu konu ile ilgili olarak bir kavga yaşanmadığını ve Heard'ün kendi ismini vücuduna dövme yapmasını istediğini savunmuştu. Amber Heard'e göre; ünlü aktörün sinir krizlerinin sebebi genellikle kıskançlık oluyordu.

"Beni aldatmakla suçluyordu." diyen Heard, kendisinin sürekli o kişiyle ya da bu kişiyle yatmadığını söylemek zorunda kaldığı yönünde ifade verdi.

Johnny Depp kendi ifadesi sırasında o dönem eşi olan Heard'ün aktör James Franco ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.