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Johnny Depp-Amber Heard davasında neler oluyor? Son gelişmeler...

Johnny Depp-Amber Heard davasında neler oluyor? İşte son gelişmeler...

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davasında bir ay geride kaldı. Kamuoyu ise ifade vermeye başlayan Heard'ün şoke edici iddialarını dinledi

09.05.2022 - 15:51 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp (58) ile Amber Heard (35) arasındaki 'iftira' davası sürüyor. Depp ile Heard'ün ifadeleri sırasında, fiziksel şiddet kadar, cinsel şiddete dair de iddialar da dile getirildi.

    Amber Heard, Johnny Depp'in kendisine evlenmelerinden kısa süre sonra dövme konuşması sırasında tokat attığını öne sürdü.

  • "TOKAT ATTI"

    Amber Heard, dövmede "Vino Forever" (Sonsuza kadar Şarapçı) yazmasına gülmesi üzerine Johnny Depp'in kendisine tokat attığını söyledi.

    "Güldüm ve suratımın ortasına tokat attı." diyen Heard, "Bu hayatımı değiştirdi, bundan geri dönüş olmadığını biliyordum." şekilde ifade verdi.

  • "SİNİR KRİZLERİNİN SEBEBİ KISKANÇLIK"

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Depp, bu konu ile ilgili olarak bir kavga yaşanmadığını ve Heard'ün kendi ismini vücuduna dövme yapmasını istediğini savunmuştu. Amber Heard'e göre; ünlü aktörün sinir krizlerinin sebebi genellikle kıskançlık oluyordu.

    "Beni aldatmakla suçluyordu." diyen Heard, kendisinin sürekli o kişiyle ya da bu kişiyle yatmadığını söylemek zorunda kaldığı yönünde ifade verdi.

    Johnny Depp kendi ifadesi sırasında o dönem eşi olan Heard'ün aktör James Franco ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

  • "TEKME ATTI, YERE DÜŞTÜM"

    Heard de ifadesinde Franco konusundaki sorulara yanıt verdi. Oyuncu, Depp'in James Franco'dan nefret ettiğini savundu. Amber Heard, ayrıca bir uçak yolculuğu sırasında da Franco ile ilişki yaşadığı iddiasıyla Johnny Depp tarafından tekmelendiğini savundu.

    Boston - Los Angeles arasındaki uçak yolculuğunda, Depp'in Franco konusunda üzerine gelmeye başladığını iddia eden Heard, şunları söyledi:

    "Bana sırtımdan tekme attı. Yere düştüm. Uçaktaki kimse bir şey söylemedi. Hiç kimse bir şey yapmadı. İğne yere düşse duyulacak kadar sessizdi uçak..."

  • BAĞIMLI OLDUĞUNU KABUL ETTİ

    Ünlü aktör ise aynı yolculukta, Heard'ün kendisini sözlü olarak taciz ettiğini ve bunun üzerine kendisini uçak tuvaletine kilitlediğini öne sürmüştü. 58 yaşındaki Depp'in uyuşturucu kullandığı durumlar da davada sürekli gündeme geliyor.

    Amber Heard ilk kez tokat yediği gün, Depp'in önünde bir kavanoz dolusu kokain olduğunu öne sürdü. Depp ise bu ifade sırasında gülerek, avukatına baktı.

    Johnny Depp, bir dönem bağımlı olduğunu da mahkemede kabul etti. Ancak 2014 yılında bu ilaçtan kurtulduğunu ve sonrasında alkol ve uyuşturucu ile "sağlıklı" bir ilişkisi olduğunu iddia etti.

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