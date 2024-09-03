John Malkovich, The Infernal Comedy ile İstanbul'a geliyor

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Dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, The Infernal Comedy oyunuyla 16 ve 17 Eylül 2024'te İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Yoğun talep üzerine 2. güne de açılan ve her iki gösterisinin de biletleri tükenmek üzere olan olan John Malkovich, Michael Sturminger'in gösterişli müzikal eseri The Infernal Comedy'de, 1994 yılında idam cezasına çarptırıldığı gün intihar eden Avusturyalı seri katil ve yazar Jack Unterweger'i oynuyor.

BWO Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek oyun, 16 ve 17 Eylül 2024'te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek.

The Infernal Comedy, gerçek hayattan alınmış hikâyeler ve Malkovich’in devleştiği performansıyla izleyenleri sanatsal bir yolculuğa çıkarıyor. Vivaldi, Beethoven ve Mozart’ın eşsiz aryalarını canlı olarak seslendiren orkestra, oyunun etkisini daha da arttırıyor. Malkovich’in yönetmenliğini de üstlendiği oyunun biletleri tükenmek üzere. Biletlere Biletix, Biletiniall ve Passo’dan ulaşılabiliyor.