John Lennon'ın son sözleri ortaya çıktı

"O GELMİŞ GEÇMİŞ EN SAHTEKÂR KİŞİ"



Belgeselde Chapman'ın şartlı tahliye başvurusu yaparken avukatlarıyla arasında geçen konuşmanın ses kaydı da yer aldı.



Lennon'ı neden vurduğu sorusuna 'The Beatles' şarkısına atıfta bulunarak cevap veren Mark David Chapman, "All You Need Is Love' (Tek İhtiyacınız Sevgi), bunu hiç duydunuz mu? Ben de buna şöyle cevap veriyorum; ihtiyacınız olan tek şey sevgi ve 250 milyon dolar... O gelmiş geçmiş en büyük, en sahtekâr kişi."



Fotoğraflar: AP