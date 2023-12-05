Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan John Lennon'ın son sözleri ortaya çıktı - Magazin haberleri

        John Lennon'ın son sözleri ortaya çıktı

        'The Beatles' adlı müzik grubunun en meşhur üyesi olan John Lennon, vurularak öldürülmüştü. Lennon'ın vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan kişi müzisyenin son sözlerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 09:00 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kiefer Sutherland'in anlatıcılığını üstlendiği 'John Lennon: Murder Without a Trial' adlı belgeselde (John Lennon: Duruşması Görülmeyen Cinayet) ünlü şarkıcı John Lennon'ın, 8 Aralık 1980'de takıntılı hayranı Mark David Chapman tarafından vurulması ve olayın devamı araştırılıyor.

        • 2

          Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Lennon'ın ölümünden bu yana ortaya atılan birçok komplo teorisinin de masaya yatırıldığı belgeselde ünlü şarkıcının son sözleri ortaya çıktı.

        • 3

          O ANLARI ANLATTI

          John Lennon'ın vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan Jay Hastings, "Koşarak yanımdan geçiyor. 'Vuruldum' diyordu. Ağzından kan geliyordu. Öylece yere yığıldı. Onu kısmen sırt üstü yatırdım ve gözlüklerini çıkarıp, masanın üzerine koydum. Eşine, 'Ambulans çağırın, ambulans çağırın, ambulans çağırın! diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

        • 4

          "FİLM ÇEKİLİYOR SANDIM"

          Taksi şoförü Richard Peterson da Dakota binasının önünde park halindeki arabasında otururken silahlı saldırıya tanık olduğunu, "Lennon içeri girerken bir genç 'John Lennon' diyor... Tıknaz bir adamdı. Taksimin ön camından ona bakıyorum. Ona ateş etmesini izliyorum. Bu adam az önce John Lennon'ı vurdu. Film çektiklerini sandım ama ışık, kamera ya da başka bir şey görmeyince durumun farkına varıp 'Hey, bu film değil' dedim" sözleriyle aktardı.

        • 5

          "O GELMİŞ GEÇMİŞ EN SAHTEKÂR KİŞİ"

          Belgeselde Chapman'ın şartlı tahliye başvurusu yaparken avukatlarıyla arasında geçen konuşmanın ses kaydı da yer aldı.

          Lennon'ı neden vurduğu sorusuna 'The Beatles' şarkısına atıfta bulunarak cevap veren Mark David Chapman, "All You Need Is Love' (Tek İhtiyacınız Sevgi), bunu hiç duydunuz mu? Ben de buna şöyle cevap veriyorum; ihtiyacınız olan tek şey sevgi ve 250 milyon dolar... O gelmiş geçmiş en büyük, en sahtekâr kişi."

          Fotoğraflar: AP

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        Fener 4 köşe!
        Fener 4 köşe!
        Habertürk Anasayfa