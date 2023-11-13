John Bailey hayatını kaybetti
ABD'li görüntü yönetmeni, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin eski başkanı John Bailey, 81 yaşında hayata veda etti
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'As Good as It Gets', 'The Big Chill' ve 'The Accidental Tourist' gibi filmlerde başarısını gösteren John Bailey, 81 yaşında hayatını kaybetti.
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John Bailey ile eşi Carol Littleton
John Bailey'nin ölümü, Akademi aracılığıyla yayınlanan bir bildiriyle eşi Carol Littleton tarafından duyuruldu. Littleton, "En yakın arkadaşım ve kocam John Bailey'nin bu sabah erken saatlerde uykusunda huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyorum" açıklamasını yaptı.
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Carol Littleton sözlerine "John'un hastalığı sırasında, 60 yıl önce nasıl tanıştığımızı ve o yılın 51 yılında evli olduğumuzu hatırladık. Filmde harika bir macera dolu hayat paylaştık ve bu yolda pek çok uzun süreli dostluklar kurduk. John sonsuza kadar kalbimde yaşayacak" diye devam etti. John Bailey'nin vefat nedeni ise henüz açıklanmadı.
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Yaklaşık 50 yıllık kariyeri boyunca birçok işe imza atan John Bailey, 'As Good as It Gets', 'Sıradan İnsanlar', 'The Big Chill', 'The Accidental Tourist', 'Groundhog Day', 'In the Line of Fire' ve 'How to Lose a Guy in 10 Days' dahil olmak üzere 80'den fazla filmde çalıştı.
Fotoğraflar: Avalon, AA, Reuters