John Bailey hayatını kaybetti

Carol Littleton sözlerine "John'un hastalığı sırasında, 60 yıl önce nasıl tanıştığımızı ve o yılın 51 yılında evli olduğumuzu hatırladık. Filmde harika bir macera dolu hayat paylaştık ve bu yolda pek çok uzun süreli dostluklar kurduk. John sonsuza kadar kalbimde yaşayacak" diye devam etti. John Bailey'nin vefat nedeni ise henüz açıklanmadı.