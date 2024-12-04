Joe Biden'dan Angola ziyareti

ABD Başkanı Joe Biden Afrika'nın güneybatısında yer alan Angola'ya ziyarette bulundu. Biden, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile bir araya geldi.

Biden'ın, sosyalist bir geçmişe sahip olan MPLA (Angola Kurtuluş Halk Hareketi) üyesi Cumhurbaşkanı Lourenco ile görüşmesi ise tarihsel açıdan önem taşıyor. Sovyetler Birliği ve Küba ile derin tarihsel ilişkilere sahip olan MPLA üyesi bir cumhurbaşkanı ile bir ABD Başkanının görüşmesi The Economist'e göre oldukça şaşırtıcı. Ancak MPLA son senelerde yaptığı ekonomik reformlarla sosyalist politikalarından sapma gösteriyor.

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Angola Cumhurbaşkanı Lourenco ile yaptıkları görüşmede ekonomik iş birliği konularını ele aldıklarını söyleyen Biden, görevde olduğu süre boyunca Angola'ya 3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı. İkili; iletişim, ulaşım ve teknoloji alanındaki iş birliği konusunun da altını çizdi. Afrika'da nüfûz gücünü Rusya'ya kaptırdığı düşünülen ABD'nin gelecek dönemde Afrika ile daha yakın ilişkiler kurması bekleniyor.