DSÖ'den JN1 uyarısı! İşte korona JN1 varyantı belirtiler
Koronavirüs yeni varyantıyla dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Yakın zamanda tespit edilen JN1 varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'den "Dikkate alınmalı uyarısı geldi. Peki, JN1 varyantı belirtileri neler? İşte koronavirüs JN1 varyantı belirtiler...
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Koronavirüs'ün yakın zamanda tespit edilen varyantı JN1 tüm dünyada tedirginliğe neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'den ise "Dikkate alınmalı!" uyarısı yapıldı. Varyantla iligli en çok merak edilenler arasında ise koronovirüs JN1 varyantı belirtileri merak ediliyor. İşte JN1 varyantı belirtileri...
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JN1 VİRÜSÜ NEDİR?
JN1 varyantı, omicron’un BA.2.86 varyantının spike proteininde türeyen, covid-19’un mutasyona uğramış, bulaşıcılığı daha fazla olduğu düşünülen ve sinsi bir şekilde ilerleyen yeni varyantıdır. ABD'de görülen varyantın belirtileri omicron ve eris ile benzerlik gösterir.
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JN1 VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
DSÖ tarafından duyurulan yeni varyantın bilinen belirtileri şu şekilde;
Ateş ve titreme,
Öksürük,
Kas ve vücut ağrıları,
Boğaz ağrısı,
Nefes darlığı,
Tat ve koku kaybı,
Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı,
Baş ağrısı,
Kusma,
İshal.
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JN1 VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Covid-19’un yeni varyantı olan JN1 varyantının Türkiye’de görüldüğüne dair resmi bir açıklama gelmedi. Bunun yanında şu ana kadar görülen ülkeler; ABD, Portekiz, Hindistan, Çin, İspanya ve Hollanda'dır.
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JN1 VARYANTI ÖLÜMCÜL MÜ?
DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre JN.1 varyantı dünya çapında hızla yayılım gösteriyor. Ne kadar tehlikeli ya da ölümcül olduğu konusunda bir belirsizlik olduğu için uzmanlar bu varyantın izlenmesi ve takip edilmesi gereken bir virüs olduğunu ifade ediyor.
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