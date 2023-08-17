Jesus Cisneros İstanbul'a geliyor
İspanyol sanatçı Jesus Cisneros, eylülde İstanbul'a gelerek 'Çizimde Şans ve Kontro' başlıklı atölye düzenleyecek
İspanyol sanatçı Jesus Cisneros, çağdaş illüstrasyon atölyesi için 11 Eylül’de İstanbul’a geliyor.
Shhhbooks'un düzenlediği Çizimde Şans ve Kontro başlıklı atölye, 11 – 15 Eylül 2023 tarihleri arasında, Caddebostan’daki Irmak Okulları Mezunlar Derneği kompleksinde gerçekleşecek.
Katılımcılar Cisneros ile illüstrasyon çalışması yapacak.
Atölyeyi başarıyla tamamlayanlar eğitim sonunda sertifika alma hakkı kazanacak.
SANATÇI HAKKINDA...
Jesús Cisneros (Zaragoza, 1969) sanat tarihi ve illüstrasyon eğitimi aldı.
İspanya, Meksika, Kolombiya, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta kitapları yayımlandı.
Her ikisi de Meksika’da bulunan Tasarım, Sinema ve Televizyon Merkezi’nde ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi’nde illüstrasyon dersleri verdi.
Almanya, Kore, İspanya, Fransa, Yunanistan, Meksika, Portekiz, Rusya ve Tayland’da atölye çalışmaları yürüttü.
Meksika, Güney Kore, Marsilya, Portekiz ve Zaragoza’da kişisel sergileri oldu.
Lazarillo İllüstrasyon Ödülü’nü aldı. Lizbon’daki Ilustrarte İllüstrasyon Bienali’nde Özel Mansiyon Ödülü’nü aldı.
Cisneros, 2016’dan beri İtalya’nın Sàrmede kentindeki Štĕpán Zavřel Vakfı’nda kurslar veriyor. Şu anda Zaragoza, İspanya’da yaşıyor.