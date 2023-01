Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda çıkarken görüntülenen ikiliden May, "Rize'den ayağımızın tozuyla yeni geldik. Bol bol mıhlama yedim. Artık ben de yapabiliyorum ama rekoru henüz kıramadım. Günde on tane yiyordum. Bu sefer geçemedim" diyerek, güldü.