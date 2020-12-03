İlk oyunculuk kariyerine Show TV'de yayınlanan 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Bella' karakteri ile adım atan Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşti.

Instagram hesabını aktif kullanan May, futbol topunu dizinde sektirdiği anları paylaştı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören videoda 26 yaşındaki oyuncunun takipçileri, "Ne de olsa Brezilyalı!" şeklinde yorum yaptı.