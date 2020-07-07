Bana göre hala Türkçe'de kötüyüm. Bazen konuşamıyorum. Bazen de çok hızlı bir şekilde konuşabiliyorum. Türkçe çok güzel bir dil, düzgün konuşsam keşke ama yavaş yavaş... Dizide 'dayanıklılıklarını' diye bir kelime söyledim, çok zorlandım. 1 hafta üstünde çalıştım.