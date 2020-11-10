Türkiye'ye geldiğinden beri her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda durduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk'ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.