3 aydır evdeyim, hiç çıkmadım. Dün ilk defa çıktım.

Larissa'yı yüzyüze tanımıyorum ama ona yapılan şey çok acıtan bir şey. Larissa bunu söylediği içn gördük ama bu o kadar kişiye yapılıyor ki... Bu beni çok üzüyor. Ben Larissa'ya çok sabır ve güç diliyorum. O bunu takmıyordur ama... Bana da böyle sorular geliyor. Ailemden bile geliyor. 'Ne zaman çocuk?' diyorlar. Her şey kendi zamanında... Onun hayatına en güzel şekilde devam etmesini diliyorum.