İlk oyunculuk kariyerine Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Bella karakterini canlandırarak başlayan Jessica May bilinmeyenlerini anlattı.
2. Sayfa'ya konuk olan oyuncu şunları söyledi:
Hüseyin ile ilk görüşte aşk mı denir, öyle oldu. Onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik.
Bana göre hala Türkçe'de kötüyüm. Bazen konuşamıyorum. Bazen de çok hızlı bir şekilde konuşabiliyorum. Türkçe çok güzel bir dil, düzgün konuşsam keşke ama yavaş yavaş... Dizide 'dayanıklılıklarını' diye bir kelime söyledim, çok zorlandım. 1 hafta üstünde çalıştım.
3 aydır evdeyim, hiç çıkmadım. Dün ilk defa çıktım.
Larissa'yı yüzyüze tanımıyorum ama ona yapılan şey çok acıtan bir şey. Larissa bunu söylediği içn gördük ama bu o kadar kişiye yapılıyor ki... Bu beni çok üzüyor. Ben Larissa'ya çok sabır ve güç diliyorum. O bunu takmıyordur ama... Bana da böyle sorular geliyor. Ailemden bile geliyor. 'Ne zaman çocuk?' diyorlar. Her şey kendi zamanında... Onun hayatına en güzel şekilde devam etmesini diliyorum.
Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'u televizyonda görüyordum. İkisi de muhteşem oynuyorlar. Benim favorim Kenan.
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