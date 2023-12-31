Jeremy Renner yılın son gününde hayatını kurtaranları unutmadı

"YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Öte yandan Jeremy Renner, daha önce yaptığı açıklamada "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Jeremy Renner, ayrıca "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuşmuştu.