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        Haberler Dünyadan Jeremy Renner yılın son gününde hayatını kurtaranları unutmadı - Magazin haberleri

        Jeremy Renner yılın son gününde hayatını kurtaranları unutmadı

        Bir yıl önce kar kürerken geçirdiği kazayla ölümden dönen, 30'dan fazla kemiğini kıran Jeremy Renner, hastanede kendini kurtarmak için mücadele veren doktorları ve hemşireleri yılın son gününde unutmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:58
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          'Yenilmezler' serisinde 'Marvel' kahramanı 'Hawkeye'i canlandıran Jeremy Renner, 2023'ün Ocak ayında kullandığı tonlarca ağırlığında kar küreme aracından atlayıp yeğeninin yardımına koşan Renner, aracın bir anda hareket etmesiyle korkunç bir kaza geçirmişti. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki oyuncu, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

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          Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan Jeremy Renner, yoğun tedavi süreci sonrası yürümeye başlamıştı.

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          ONU KURTARANLARI UNUTMADI

          30'dan fazla kemiği kırılan ünlü oyuncu, hayatını kurtaran doktorlar ve hemşireleri unutmadı.

          Yılın son günü, o korkunç kazadan bir yıl sonra hastaneyi ziyaret eden Jeremy Renner, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve hayatını kurtaran sağlık görevlilerine duyduğu minneti dile getirdi.

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          Fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Jeremy Renner, "Size neşe ve bereketle sesleniyorum. Hastanesindeki süper kahramanları, ilk müdahale ekiplerini ve doktorları, hemşireleri ve personeli görmek için uğradım" dedi ve onlara "Size saygılarımı sunuyorum ve sevgiyi, hayatı ve hepimize getirdiği nimetleri kutluyorum. Bana burada bakıp hayatımı kurtardığınız için size ve bu topluluğa teşekkür ederim" sözleriyle seslendi.

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          "YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

          Öte yandan Jeremy Renner, daha önce yaptığı açıklamada "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

          Jeremy Renner, ayrıca "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuşmuştu.

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          30'DAN FAZLA KEMİĞİ KIRILMIŞTI

          Jeremy Renner, 30'dan fazla kemiğinin kırıldığını söylemişti. Evinde fizik tedavisi gördüğü sırada çekilen fotoğrafını yayımlayan Jeremy Renner, kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirtmiş ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür etmişti.

          Jeremy Renner'ın yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, oyuncunun iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.

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          "BU BENİM HATAM"

          Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Jeremy Renner, daha önce de "Bu benim hatam ve bedelini ödedim. Hareketlerim, bu kadar çok acıya neden olduğu için kendimi kötü hissediyorum" demişti.

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          Jeremy Renner, 2008 yapımı 'The Hurt Locker' filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne ve 2010 yapımı 'The Town' filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterilmişti. Renner, 'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt'ı canlandırmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram, Avalon

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