        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez sahnede elbisesinin içine giren böcekle mücadele etti - magazin haberleri

        Jennifer Lopez sahnede elbisesinin içine giren böcekle mücadele etti

        Jennifer Lopez, Kazakistan konseri sırasında elbisesinin boyun kısmından içeri giren cırcır böceğiyle zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 14:05 Güncelleme: 11.08.2025 - 14:06
        Jennifer Lopez, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da verdiği konserin ardından Kazakistan'a geçti. ABD'li şarkıcı, dün Almatı şehrinde verdiği konserde, sahnede böcekle zor anlar yaşadı. Elbisesinin içine cırcır böceği kaçan 56 yaşındaki Lopez, böcek şokunu profesyonelce atlattı.

        Ünlü şarkıcının performansı sırasında büyük bir cırcır böceği, önce boynunda dolaştı, sonra elbisesinin içine girdi. Paniğe kapılmadan durumu idare eden Jennifer Lopez, böceği eliyle alıp sahnenin öbür ucuna fırlattı.

        Jennifer Lopez, böcekle mücadelesinin ardından; "Beni gıdıklıyordu" diyerek hayranlarını güldürdü.

        Sahnedeki böcek kazası, sosyal medyada çok konuşuldu. Lopez'in hayranları, ünlü şarkıcının gösterinin hiçbir anını kaçırmadan duruma profesyonel ve sakin yaklaşmasını, soğukkanlılığını korumasını takdir etti. Bazı hayranları, Lopez'i överken, yakın zamanda çıkacak olan müzikal film 'Örümcek Kadının Öpücüğü'ne gönderme yaptı. "Lopez, sahnede ve gerçekte Örümcek Kadının Öpücüğü için provalara başladı" şeklinde yorumlar sosyal medyada yayıldı.

        Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta İstanbul'da verdiği konser büyük ilgi gördü.

        Jennifer Lopez'in 25 Temmuz'da Varşova'daki konseri sırasında giydiği simli eteğinin sahnede açılması da çok konuşulmuştu. Ancak sanatçı, hem o olayda hem de böcek olayında kriz anlarını iyi yönetebildiğini seyircilerine gösterdi.

        #Jennifer Lopez
        #böcek
        #konser

