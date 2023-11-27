Jennifer Lopez - Ben Affleck çifti kanepe alışverişinde aşka geldi

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 4 bin 300 metrekarelik evinde 12 yatak odası, 24 banyo, tam donanımlı bir spor salonu, basketbol ve pickleball sahaları, bir boks ringi, spor barı, havuz, çatı katı dairesi, bekçi evi ve 12 araçlık bir garaj bulunuyor.

Fotoğraflar: AP, Backgrid USA, Shutterstock