Jennifer Lopez, 9'uncu stüdyo albümünü 16 Şubat'ta dinleyicileriyle buluşturmuştu. 'This Is Me... Now' albümü için; "Her şeyimi bu albüme verdim" diyen şarkıcı; "This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için ABD'de 34 konser vereceğini duyurmuştu.