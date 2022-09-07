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Jennifer Lawrence bebeğinin adını açıkladı - Magazin haberleri

Jennifer Lawrence bebeğinin adını açıkladı

Yaklaşık beş ay önce annelik heyecanı yaşayan oyuncu Jennifer Lawrence, çocuğunun isminin "Cy" olduğunu dile getirdi. Lawrence, oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly'den ilham alarak koyduklarını da ifade etti

07.09.2022 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Jennifer Lawrence, ilk bebeğini şubat ayında dünyaya getirmişti.

    "X-Men serisi", "Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarda rol alan Lawrence, Amerikan Vogue dergisine kapak oldu.

  • BEBEĞİNİN ADINI AÇIKLADI

    Kariyeri, anneliği ve evliliği hakkında konuşan Jennifer Lawrence, oğlunun adını da paylaştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, çocuğunun isminin "Cy" olduğunu açıkladı.

    Jennifer Lawrence, oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly'den ilham alarak koyduklarını ifade etti.

  • "BELKİ ONU KEDİM KADAR SEVERİM"

    32 yaşındaki Lawrence, konuyla alakalı, "Annelik hakkında konuşmak çok korkutucu. Herkes bambaşka bir deneyim yaşıyor çünkü. Bazı arkadaşlarım ilk başta anneliğe sevmeyebileceğimi söyledi. Kendime ‘Herkes bebeğimi kedimden daha çok seveceğimi söyleyip, duruyor ama bu doğru değil. Belki onu kedim kadar severim" dedi.

  • "BUGÜN HAYATIMIN İLK GÜNÜ"

    Oyuncu, "Doğum yaptığımın ertesi günü hayatımın yeniden başladığını hissettim. Kendime, 'Bugün hayatımın ilk günü' dedim. Ona aşık olmuştum" ifadelerini kullandı.

    "Kalbim hiç bilmediğim bir kapasiteye ulaştı" açıklamasını yapan Jennifer Lawrence, "Eşimi de buna dahil ediyorum" şeklinde konuştu.

    Lawrence, bir anne olarak rollerinde ne tür bir değişim yaşayacağını merak ettiğini de sözlerine ekledi.

  • "ÇOCUĞUMUN ÖZEL HAYATINI KORUYACAĞIM"

    Lawrence, daha önce verdiği bir röportajda da çocuğunun özel hayatını korumayı planladığını söylemişti.

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