"BELKİ ONU KEDİM KADAR SEVERİM"

32 yaşındaki Lawrence, konuyla alakalı, "Annelik hakkında konuşmak çok korkutucu. Herkes bambaşka bir deneyim yaşıyor çünkü. Bazı arkadaşlarım ilk başta anneliğe sevmeyebileceğimi söyledi. Kendime ‘Herkes bebeğimi kedimden daha çok seveceğimi söyleyip, duruyor ama bu doğru değil. Belki onu kedim kadar severim" dedi.