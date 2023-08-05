Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünyadan Jennifer Aniston: Nefretin hiçbir türüne müsamaha göstermiyorum - Magazin haberleri

        Jennifer Aniston: Nefretin hiçbir türüne müsamaha göstermiyorum

        Jamie Foxx'un yazıp, ardından kısa bir süre sonra sildiği sosyal medya paylaşımını beğenen Jennifer Aniston, antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) eleştirilerine maruz kalınca açıklama yaptı. Oyuncu, "Hiçbir şekilde desteklemiyorum. Nefretin hiçbir türüne gerçekten müsamaha göstermiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Jennifer Aniston, Jamie Foxx'un yazıp, sildiği sosyal medya gönderisini beğenmesiyle gündeme geldi.

          Bir sağlık sorunu yaşayan ve tedavi gören Foxx, tedavi korkusunu anlatırken, antisemitizme (Yahudi karşıtlığı) işaret eden şifreli bir mesaj paylaşmıştı.

        • 2

          ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

          Jamie Foxx, "İsa adındaki bu herifi öldürdüler... Sence sana ne yapacaklar?" ifadelerini büyük harflerle sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

          Gönderisini silse de oyuncu, paylaşımın ekran görüntüsü alan takipçileri tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

        • 3

          "BU BENİ GERÇEKTEN HASTA EDİYOR"

          Jennifer Aniston da Jamie Foxx'un gönderisini beğenenler arasında yer alınca tepkilerden kaçamadı. Daha sonra Foxx'un gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşan Aniston, "Bu beni gerçekten hasta ediyor" dedi.

        • 4

          "İNCİNEN HERKESE AÇIK OLMAK İSTİYORUM"

          Jennifer Aniston, "Bu gönderiyi bilerek veya kazara 'beğenmedim'. Daha da önemlisi, arkadaşlarıma ve gönderiyi sayfasında görerek incinen herkese açık olmak istiyorum. Antisemitizmi hiçbir şekilde desteklemiyorum. Nefretin hiçbir türüne gerçekten müsamaha göstermiyorum. Nokta..." açıklamasını yaptı.

          Fotoğraflar: AP

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Habertürk Anasayfa