Jennifer Aniston: Nefretin hiçbir türüne müsamaha göstermiyorum
Jamie Foxx'un yazıp, ardından kısa bir süre sonra sildiği sosyal medya paylaşımını beğenen Jennifer Aniston, antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) eleştirilerine maruz kalınca açıklama yaptı. Oyuncu, "Hiçbir şekilde desteklemiyorum. Nefretin hiçbir türüne gerçekten müsamaha göstermiyorum" dedi
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Jennifer Aniston, Jamie Foxx'un yazıp, sildiği sosyal medya gönderisini beğenmesiyle gündeme geldi.
Bir sağlık sorunu yaşayan ve tedavi gören Foxx, tedavi korkusunu anlatırken, antisemitizme (Yahudi karşıtlığı) işaret eden şifreli bir mesaj paylaşmıştı.
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ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Jamie Foxx, "İsa adındaki bu herifi öldürdüler... Sence sana ne yapacaklar?" ifadelerini büyük harflerle sosyal medya hesabından yayımlamıştı.
Gönderisini silse de oyuncu, paylaşımın ekran görüntüsü alan takipçileri tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.
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"BU BENİ GERÇEKTEN HASTA EDİYOR"
Jennifer Aniston da Jamie Foxx'un gönderisini beğenenler arasında yer alınca tepkilerden kaçamadı. Daha sonra Foxx'un gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşan Aniston, "Bu beni gerçekten hasta ediyor" dedi.
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"İNCİNEN HERKESE AÇIK OLMAK İSTİYORUM"
Jennifer Aniston, "Bu gönderiyi bilerek veya kazara 'beğenmedim'. Daha da önemlisi, arkadaşlarıma ve gönderiyi sayfasında görerek incinen herkese açık olmak istiyorum. Antisemitizmi hiçbir şekilde desteklemiyorum. Nefretin hiçbir türüne gerçekten müsamaha göstermiyorum. Nokta..." açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: AP