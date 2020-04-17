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Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un geçen yıl aldığı net maaş ortaya çıktı.

ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) belgelerine göre elektronik ticaret devinin patronu geçen yıl 1 milyon 681 bin 840 dolar ücrete hak kazandı.

SEC verilerine göre bu paranın 1 milyon 600 bin doları görev tazminatı olarak açıklanırken, 145 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengini olan Bezos'un yıllık net maaşı 81 bin 840 dolar, ayda 6820 dolar oldu. Bu, şirketteki Amerikalı çalışanların ortalama maaşının iki katından biraz fazla. Amazon'da bir çalışanın yıllık ortalama maaşı yüzde 4.4 artışla 36 bin 640 oldu.

Geçen yıl da aynı net maaşı bildiren Bezos, şirketin halka arz edildiği 1997 yılından bu yana 81 bin 840 dolar maaş alıyor ve net maaşına hiç zam yapmıyor. Ünlü milyarder, enflasyon oranında maaşına zam yapsaydı bugünkü taban maaşı 129 bin 596 dolar olacaktı.

BİR GÜNDE 5 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Apple, Microsoft gibi şirketlerin yöneticileriyle kıyaslandığında da Bezos'un maaşı sönük kaldı. Apple CEO'su Tim Cook geçen yıl 3 milyon dolar net maaş alırken 11.5 milyon dolar da görev tazminatı kazandı. Microsoft CEO'su Nadella ise 2.3 milyon dolarlık maaşına ek olarak 42.9 milyon dolarla ödüllendirildi.

Öte yandan, servetine göre maaşı komik görünen ancak 55.5 milyon Amazon hissesi bulunan Bezos sadece dünkü hisse hareketlerinden 5 milyar dolar kazandı. Amazon hisseleri son8 seansta yüzde 25'in üzerinde yükselirken şirketin piyasa değeri 1.25 trilyon dolar oldu. Hisselerdeki yükselişte koronavirüs nedeniyle insanların tecrit altında yaşaması ve internet siparişlerinin tarihi yüksek seviyelere ulaşması öncü oldu.

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