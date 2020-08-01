ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep’in kompakt modeli Compass, yeni motor seçenekleri ile satışa sunuldu.
Bugüne kadar 4 tekerlekten çekiş özelliğine sahip 1.4 litre 170 beygirlik benzinli motor ve 9 ileri otomatik şanzımanlı versiyonuyla satılan Compass’a, 150 beygir gücündeki 1.3 litre silindir hacimli turbo benzinli motor ve 6 ileri DDCT (çift kavramalı) otomatik şanzıman kombinasyonu ile, 120 beygir gücündeki 1.6 litrelik MultiJet II dizel motor ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanlı bir seçenek eklendi.
Ağustos ayı itibarıyla 314 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla satışa sunulan yeni Compass'ın, 3 farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulduğu kaydedildi.
Jeep Compass’ın Longitude donanımında siyah tavan rayları, elektrikli ve ısıtmalı gövde rengi katlanabilir yan aynalar ve 17 inç jantlar ön plana çıkarken, iç mekanda çift bölgeli otomatik klima, Apple CarPlay ve Android Auto özellikli 7 inç ekranlı bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş & çalıştırma ve arka park sensörleri, standart olarak sunulan önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikaz sistemi ve hız sabitleyeci gibi donanımlar bulunuyor.
HIBRIT VERSİYON YOLDA
Limited donanımı ise Longitude donanım seviyesine ek olarak, parlak krom gövde detayları, geri görüş kamerası, ön park sensörleri ve yatay&dikey park yardım sistemi gibi özellikler sunarken, koyu renkli camlar, Apple CarPlay ve Android Auto özellikli ve Türkçe navigasyon özellikli 8,4 inç ekranlı bilgi-eğlence sistemi, 7 inç dijital gösterge paneli ve 18 inç jantlar yer alıyor.
Compass’ı sınıfının en premium SUV’u yapan S Limited donanımı ise Limited donanıma ek olarak, siyah tavan, özel 19 inç jantlar ve iç-dış mekanda özel gri gövde detayları, çift panelli açılır cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı deri koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon simidi, otomatik açılabilir bagaj kapısı, Bi-Xenon farlar, kör nokta uyarı ve Alpine Premium Ses Sistemi gibi donanımlar alınabiliyor.
Yapılan açıklamaya göre, modelin 4xe Plug-in Hibrid versiyonu ise yılın son çeyreğinde satışta olacak.
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