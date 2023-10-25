Jean-Claude Van Damme'dan Vin Diesel itirafı: Beni filmde istemedi
Jean-Claude Van Damme, Vin Diesel'in 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde rol almasına engel olduğunu açıkladı
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Belçikalı oyuncu Jean-Claude Van Damme, kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu.
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Ünlü aktör, The Telegraph'a verdiği röportajda, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde rol almak istediğini ama Vin Diesel'in buna engel olduğunu söyledi.
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Jean-Claude Van Damme, "Hızlı ve Öfkeli'de rol almamı istemişlerdi ama Vin Diesel 'Hayır onu istemiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
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'Hızlı ve Öfkeli'de rol alamayan oyuncu, bir başka ünlü seride yer aldı. Jean-Claude Van Damme, 'Cehennem Melekleri' serisinde 'Jean Vilain'i canlandırdı.
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'Hızlı ve Öfkeli' serisinin son filmi 'Fast X', mayıs ayında vizyona girdi ve 704 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin 11'inci filmi ise 4 Nisan 2025'te vizyona girecek.