Japonya, Micron Technology firmasının Hiroşimadaki tesislerine 192 milyar yen sübvanse sağlayacak

REKLAM advertisement1

Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken çip açığı, hükümet ve iş dünyasını yatırıma zorluyor.

Japonya Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Nişimura Yasutoşi, ABD'li çip üreticisi Micron Technology firmasının Hiroşima'daki tesislerine yönelik yeni sübvanse planını açıkladı.

ABD'li firmanın Hiroşima tesislerine 192 milyar yen (1,3 milyar dolar) sübvanse sağlayacaklarını bildiren Nişimura, "talep artışının beklendiği sahaya yatırım yapmak önemli" dedi.

Micron Technology, Japonya'ya 500 milyar yene kadar yatırım planladığını ve gelişmiş yarı iletken imalatı için ileri ultraviyole (EUV) litografi makinelerini bu ülkeye getiren ilk üretici olacağını duyurmuştu.