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Yomiuri gazetesinin haberine göre Japon hükümeti ve koalisyon partileri, yeni ekonomik teşvik paketinde tüm çocuklara 100 bin yen (8.500 TL) ödeme yapmayı planlıyor.

Habere göre, hükümeti 18 yaşın altındaki tüm çocuklara, ailelerinin gelir durumuna bakılmaksızın ödeme yapılmasını öngörüyor ve bunun bütçe maliyeti 2 trilyon yen (171 milyar TL) olarak hesaplandı.

Japonya Başbakanı Kishida, bu ay "büyük ölçekli" bir teşvik paketi hazırlayacaklarını ve ek bütçeyi yıl sonuna kadar parlamentodan geçirecekleri sözünü vermişti.

Ekonomi Bakanı Yamagiwa yaptığı açıklamada, teşvik paketini hazırlarken enerji fiyatlarının ekonomiye etkisini hesaba katacaklarını belirtti ancak paketin büyüklüğü ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

DARALMA BEKLENİYOR

Koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya çalışan Japonya'nın ekonomisi son olarak küresel ticarette ortaya çıkan lojistik sorunlar, çip arzında yaşanan sıkıntılar ve yeni koronavirüs önlemlerinin de etkisiyle arzulanan hızda toparlanamadı. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 1.9 büyüdü. Üçüncü çeyrek verisi henüz açıklanmadı ancak ekonomistler yıllık yüzde 0.5 civarında bir daralma bekliyor.

Hükümet hazırladığı ekonomik teşvikle ekonomik olarak zorlanan vatandaşlarına yardım ederken iç talebi de canlandırmayı hedefliyor.