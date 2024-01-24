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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Japonya'da market satışları rekor kırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Japonya'da market satışları rekor kırdı

        Japonya Franchise Federasyonu (JFA-FC), ülkede market satışlarının 2023 yılında yüzde 4,1 artış kaydederek, şimdiye kadarki en yüksek rakama ulaşıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 08:54 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:54
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        Japonya'da market satışları rekor kırdı
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        Japonya Franchise Federasyonu (JFA-FC) açıklamasına göre, yıl boyu market satış gelirleri 2023'te yüzde 4,1 arttı ve 11,2 trilyon yene (76 milyar dolar) çıktı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek satış olarak kayda geçti.

        Bu artışta, ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısındaki yükseliş ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi etkili oldu.

        Müşteri başına ortalama harcama ise yüzde 1,1 artışla 723,5 yene yükseldi.

        En fazla satılan ürünler "onigiri" pirinç topları, şekerlemeler ve alkollü meşrubatlar oldu.

        JFA-FC yetkilisi, açıklamasında, "(Enflasyon) Satışların artmasına katkıda bulunurken, tüketicilerde daha temkinli harcama davranışlarına yol açtı" dedi.

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