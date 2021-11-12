DHA

Çırağan Sarayı´nda gerçekleştirilen törende "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" M. İlker Aycı'ya Japonya Başbakanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Suzuki Kazuhiro tarafından takdim edildi. Japonya imparatoru adına verilen devlet nişanını alan en genç isim olan M. İlker Aycı´nın bu nişana layık görülmesinde başta ekonomi ve kültürel alanda olmak üzere Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaları rol oynadı.

Törende, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı IJIMA Isao, Japon Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Türkiye Cumhuriyeti ABD Büyükelçisi Murat Mercan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Nail Olpak, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, spor yazarı ve sunucu Güntekin Onay, İlker Aycı´nın eşi Tuğçe Aycı, tebrik konuşması yaptı.

Nişan Beratı´nın okunmasının ardından, M. İlker Aycı´ya, "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı´ tevdii edildi.

"TÜRKİYE-JAPONYA İLİŞKİLERİNE BÜYÜK KATKISI OLDU"

Yaptığı konuşmada M. İlker Aycı´nın bugüne kadar Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomi ve yatırım ilişkilerinde büyük katkısı olduğunu belirten Japon Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, "Türk Hava Yolları´nda göreve başlamasının ardından Japonya ile Türkiye arasındaki yolcu trafiğinin canlandırılması başta olmak üzere iletişimimizin geliştirilmesinde de önemli katkılarda bulunmuştur. Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel iletişime de son derece önemli katkılarda bulunmuştur. Nişan töreni vesilesiyle Aycı´nın katkılarını övgüyle anıyorum. Ülkelerimiz arasındaki trafiğin tekrar eski seviyesine dönmesini, ekonomi, kültür, turizm gibi birçok alanda ikili ilişkimizin yeniden canlanmasını ve Aycı´nın Japonya ile Türkiye arasındaki dostane münasebetlerin güçlenmesi için bundan sonra da gayret göstermeye devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

BU ÖDÜLÜ ALMAKTAN ONUR DUYUYORUM

İlker Aycı, yaptığı konuşmada ödülü almaktan gurur duyduğuna dikkat çekerek, "İki ülke arasındaki dostluğun, iki ülke arasındaki bozulmaz arkadaşlığın, samimiyetin nişanesi olarak bu ödülü başta ülkem adına, bu ödülü almamda başarılarıyla, mesai arkadaşlıklarıyla, alın teriyle bana destek olan THY ailesi adına, şahsım ve ailem adına almaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu ödülü takdim ettikleri için büyükelçiye tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.





CUMHURBAŞKANIMIZIN KATKILARINI UNUTAMAM

Aycı, "Bu nişanın ülkeme gelmesinde, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun ve birçok projenin gelişimin, yeni ve güçlü Türkiye´nin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin katkılarını unutamam. Benim bu güne gelmemde şüphesiz, benim de büyüğüm, mentorum olarak Cumhurbaşkanımızın payı çok büyük. THY ailesinin başında olmaktan onurlandırıldığım için ayrıca gurur duyuyorum. Japonya ile Türkiye arasında pek çok önemli konuda rol almış bulunmaktan da onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.