HABERTURK.COM

Japon ulaştırma teknolojileri firması SkyDrive Inc. 25 Ağustos'ta ürettiği uçan arabanın ilk başarılı testini gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre SD-03 isimli aracın testi Toyota Test Alanı'nda gerçekleştirildi ve bu Japonya'daki ilk başarılı uçan araba testi oldu.

Tek kişilik kapasiteye sahip SD-03 akşamüstü gerçekleştirilen testte 4 dakika boyunca havada kaldı. Araç bir pilot tarafından kullanılsa da bilgisayar destekli bir sistemle tam güvenlik sağlamak amacıyla pilota yardım edildi. 4 metrelik en ve boya sahip SD-03 dünyanın en küçük boyuta sahip dikey iniş ve kalkış yapabilen aracı ünvanını elinde bulunduruyor.

SD-03 gücünü 8 elektrikli motordan alıyor. SkyDrive 8 farklı motor olmasının acil durumlar için ideal olduğunu belirtiyor. Yani motorlardan biri bozulsa bile önemli bir güvenlik sorunu olmuyor.

ALTINDA DA IŞIK VAR

Bu uçan arabada ön ve arka farlarının yanında alt tarafta da ışıklar bulunuyor. Bu ışıklar yerdekilerin araba uçarken hangi yöne gittiğini anlamasını sağlıyor. SkyDrive Toyota Test Alanı dışındaki testlere 2020 bitmeden başlamayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tomohiro Fukuzawa, şirketi kurduktan 2 yıl sonra Japonya'nın ilk başarılı uçan araba testini gerçekleştirmiş olmaktan son derece memnun olduklarını ifade etti. Fukuzawa "Uçan arabaların erişilebilir ve uygun bir ulaşım aracı haline geldiği bir toplum yaratmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SkyDrive 2023 yılında uçan arabasını kullanıma sunmayı hedefliyor. SD-03'ün fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.