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Japon Donut Robotics isimli firma koronavirüs sebebiyle kullanımı yaygınlaşan maskeye 'akıl' kattı. C-Mask adı verilen maske plastik ve silikondan oluşuyor ve normal maskenin üzerine takılıyor.

Üzerinde mikrofon bulunan C-Mask 8 dilde çeviri yapabiliyor. Kullanıcının sesini yükseltebiliyor. Böylece bazı zamanlardan maske yüzünden yaşanan iletişim sorunu azalıyor. Ayrıca cep telefonuna bağlanarak, kullanıcılara telefonunu hiç çıkarmadan arama yapmasına imkan tanıyor.

2014 YILINDA KURULDU

Ürünle ilgili açıklamada bulunan Donut Robotics CEO'su Taisuke Onu "Yıllarca robot geliştirmek için çok çalıştık. Şimdi bu teknolojiyi koronavirüsün yeniden şekillendirdiği ihtiyaçlara cevap verecek bir üründe kullandık" ifadelerini kullandı.

2014 yılında kurulan Donut Robotics Tokyo Haneda Havalimanı'na robot çevirmen sağlamak üzere anlaşma imzalamıştı. Ancak koronavirüs sebebiyle bu anlaşma askıya alındı.