63 yaşındaki oyuncu Kumiko Okae, Tokyo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kumiko Okae'nin bağlı bulunduğu menajerlik ajansından yapılan açıklamada, Okae'nin 3 Nisan'da ateş belirtisi gösterdiği 6 Nisan'da ise durumunun aniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Okae'nin virüsün neden olduğu zatürre nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Geçen yılın sonunda erken evre göğüs kanseri nedeniyle bıçak altına yattığı öğrenilen oyuncunun, Şubat ortasına kadar kemoterapi tedavisi gördüğü biliniyordu.

Okae'nin bu süreçte zayıflayan bağışıklık sisteminin, ölümünde rol oynamış olabileceği tahmin ediliyor.

O İSİMLER DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!