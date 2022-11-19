"Ölmeye hazırım"

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Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayan sinemanın yaşayan efsanelerinden Jane Fonda, yeni açıklamalarda bulundu. Fonda, faniliği üzerine düşündüğünü ve ölmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"HAZIR HİSSEDİYORUM" 'Entertainment Tonight'a konuşan Jane Fonda, etrafta çok daha uzun süre bulunmayacağının farkında olduğunu ve harika bir hayat yaşadığı için hazır hissettiğini ifade etti.

"KEMOTERAPİ SÜRECİ BAŞLADI" 84 yaşındaki Fonda, bir tür kan kanserine yakalandığını ancak tedavi edilebilir olduğunu ve kemoterapi sürecinin de başladığını belirtti. "BİRÇOK KİŞİ BU HASTALIKTAN İYİLEŞTİĞİNİ YAZDI" Daha önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, "Geçen haftadan bu yana bana yazan birçok kişi bu tür bir kanser nedeniyle tedavi gördüklerini ve onlarca yıldır artık hastalıktan tamamen kurtulmuş olduklarını açıkladı" ifadelerini kullanmıştı. Fonda, ayrıca "Yakında 85 yaşında olacağım ve önümde endişelenmemi gerektiren onlarca yıl yok" demişti.

"YILLARDIR OLDUĞUMDAN DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM" Şu sanki durumunu özetleyen Fonda, üç hafta içinde başlayacak olan ilk kemoterapi süreci öncesi kendini iyi hissettiğini açıklamıştı. Doktorunun önerilerine uyduğunu ifade eden Fonda, blog için hazırladığı yazıda "Bugün, ilk kemoterapinin üç hafta öncesindeyim. Size söylemeliyim ki kendimi yıllardır olduğundan çok daha güçlü hissediyorum" satırlarına da yer vermişti.

"DOKTORUM HAREKET ETMEMİ ÖNERDİ" Ünlü oyuncu, daha sonra satırlarını şöyle sürdürmüştü: Doktorum bana kemoterapinin yarattığı yorgunlukla mücadele etmenin en iyi yolunun hareket etmek olduğunu söyledi. Yürümek. Ve ben yürüyorum. Hava iyice ısınmadan önce erken saatlerde kalkıp yürüyorum. Ayrıca egzersiz de yapıyorum. Ünlü yıldız, Youtube kanalında da elinde ağırlıklar ve bir pilates topu yardımıyla egzersiz yaparken çekilen bir videosunu da paylaştı.

DAHA ÖNCE DE GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ Jane Fonda, bunun kanserle ilk karşılaşması olmadığının da altını çizmişti. Daha önce göğüs kanserine yakalandığını anlatan Fonda, iki memesini de aldırdığını ve iyileştiğini hatırlatmıştı. Yıldız, bu kez de hastalığı yeneceğini belirtmişti. Fotoğraflar: AP "ENDİŞELENECEK ONLARCA YILIM YOK!" Geçtiğimiz hafta kansere yakalan...

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