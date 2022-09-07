SAĞLIK SİGORTASI KONUSUNA YİNE DEĞİNDİ

Bu arada Fonda, kanserin kendisini bazı konularda kararlı bir şekilde mücadele etmeye yönelttiğini de satırlarına ekledi. Jane Fonda, hastalığını ilk duyurduğunda sahip olduğu sağlık sigortası sayesinde kaliteli bir tedavi alacağını ama ABD'de sigortasız birçok kişinin bu olanaktan yoksun olduğunu belirtmişti. Yıldız, bu konudaki faaliyetlerini sürdüreceğini yazdı.