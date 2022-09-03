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Jane Fonda kansere yakalandı - Magazin haberleri

Jane Fonda kansere yakalandı

Kansere yakalandığını açıklayan 84 yaşındaki oyuncu ve aktivist Jane Fonda, "Şanslıyım ki her tür tedaviye ulaşmama olanak sağlayan sağlık sigortam da var. Fark ettim ki bu sancılı bir süreç ama ben bu konuda ayrıcalıklıyım." dedi

03.09.2022 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Oyuncu ve aktivist Jane Fonda, kansere yakalandığını duyurdu. 84 yaşındaki Fonda, Non Hodgkin Lenfoma yani bir tür kan kanseri olduğunu açıkladı.

    Yakalandığı kanser türünün tedavi edilebilir olduğunu ekleyen Jane Fonda, kemoterapi sürecinin de başladığını belirtti.

  • Sinemadaki kariyerinin yanı sıra önde gelen aktivistlerden biri de olan Fonda, bu yüzden kendini şanslı hissettiğini de ifade etti.

    Jane Fonda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalandığı kanserden kurtulup, hayatta kalma oranının yüzde 80 olduğunu dile getirdi.

  • Oyuncu, aynı zamanda sağlık sigortasının önemine de değindi. Fonda, "Şanslıyım ki her tür tedaviye ulaşmama olanak sağlayan sağlık sigortam da var. Fark ettim ki bu sancılı bir süreç ama ben bu konuda ayrıcalıklıyım." dedi.

  • ABD'de her ailenin bir ya da birkaç defa kanserle karşılaştığını belirten Jane Fonda; birçok kişinin sağlık sigortası olmadığından tedavilere ulaşmasının zor olduğunu da ekledi.

    Jane Fonda, kanseri "bir öğretmen" olarak tanımladı ve onun kendisine verdiği derslere dikkat ettiğini de ifade etti.

  • "YEME BOZUKLUĞUYLA MÜCADELE ETTİM"

    Öte yandan ünlü yıldız, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Gençken yemek bozukluğuyla mücadele ettim. Kendimi kabullenmek için her geçen gün çabalıyordum. Benim için kolay olmadı." şeklinde konuşmuştu.

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