ABD'de her ailenin bir ya da birkaç defa kanserle karşılaştığını belirten Jane Fonda; birçok kişinin sağlık sigortası olmadığından tedavilere ulaşmasının zor olduğunu da ekledi.

Jane Fonda, kanseri "bir öğretmen" olarak tanımladı ve onun kendisine verdiği derslere dikkat ettiğini de ifade etti.