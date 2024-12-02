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        Haberler Bilgi Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı 36 memur alımı yapacak! JGK Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Jandarma Genel Komutanlığı 36 memur alımı yapacak! JGK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ilanını duyurdu. Başvurular 2 Aralık Pazartesi günü başladı. Adaylar, Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuru kılavuzuna, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr adresleri üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2024 Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:07
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        • 1

          Jandarma Genel Komutanlığı 36 memur alımı ilanını açıkladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birliklerde görev yapmak üzere 36 memur alımı yapacak. Başvuru şartları ve detaylar da açıklandı. İşte Jandarma Genel Komutanlığı 36 memur alımı başvuru şartları ve tüm bilgiler…

        • 2

          JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Başvurular 02 Aralık 2024 tarihinde başlayıp, 16 Aralık 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

        • 3

          BAŞVURU ŞARTLARI

          a. Türk vatandaşı olmak,

          b. Müracaat tarihi itibariyle (16 Aralık 2024) 18 yaşını tamamlamış olmak,

          c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak

          ç. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          d. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

        • 4

          e. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

          f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak,

          g. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

          ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

          h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

          ı. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

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