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Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan dünyaca ünlü oyuncu Jamie Dornan, kendisini kızları Dulcie ve Elva'ya adadı.

Karantina günlerinde kızlarıyla oyun oynayan Dornan, kadın kılığına girdi.

Çocukları ile keyifli vakit geçiren oyuncu, ayağında topuklu ayakkabıları ve kırmızı elbisesiyle verdiği pozu Instagram'da paylaşarak, "Jenny ile tanışın (mavi saçlı). Tatlı kız" notunu düştü.