James Webb teleskobu bir yılda neler yaptı?

ÖTEGEZEGENE AİT ATMOSFER

NASA, Kasım 2022'de teleskobun Dünya'ya 700 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegene ait atmosferi detaylı olarak görüntülediğini duyurdu. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi. James Webb Teleskobu'nun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu ötegezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildi. Böylelikle NASA, bir ötegezegenin atmosferinin daha önce görülmemiş halini paylaşmış oldu.