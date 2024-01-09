James Morrison'ın eşi Gill Catchpole vefat etti

"GEÇEN YIL BU ZAMANLAR BÖBREK NAKLİ OLUYORDUM" DEMİŞTİ



Bir kafenin işletmeciliğini yapan Gill Catchpole, kasım ayında böbrek naklinin birinci yıldönümünü kutlamıştı. Sosyal medya hesabından düşüncelerini ifade eden Catchpole, "Ne diyebilirim ki? Bir yıl ne kadar fark yaratıyor. Geçen yıl bu zamanlar böbrek nakli oluyordum ve birçok iniş çıkış ve kalp ağrısından sonra bir yıl sonra burada kendi işimin sahibiyim. Bu yılın başında ben de bunun olacağını hiç tahmin etmemiştim. Dışarıda mücadele eden herkes için tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki; her şey daha iyiye gidiyor. Yanımda olan ve benim ve hayatımın birçok parçasını toplayan muhteşem aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" demişti.