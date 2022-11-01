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İzzet Yıldızhan: Hedef 12 çocuk - Magazin haberleri

İzzet Yıldızhan: Hedef 12 çocuk

Üç ayrı kadından 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, konser öncesi gazetecilerle sohbet etti. Yıldızhan, "Eddie Murphy'nin 10 tane çocuğu varmış. Sen kimsin ya! Anlaşılan o ki bu rekora yine benim sahip olmam gerekiyor. Artık 9 çocuğum var. İlk hedefim bu sayıyı 12'ye çıkarmak" diyerek, güldü

Giriş: 01.11.2022 - 08:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; İzzet Yıldızhan (59), önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Yıldızhan, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • HEDEF 12 ÇOCUK

    İzzet Yıldızhan, bir araştırma şirketinin yapmış olduğu Türkiye nüfusunun her geçen yıl yaş ortalamasının arttığı hatırlatılması üzerine, "Bu anlamda Türkiye'nin yaş ortalamasını düşürmek için çocuk yapmaya devam edeceğim. Eddie Murphy'nin 10 tane çocuğu varmış. Sen kimsin ya! Anlaşılan o ki bu rekora yine benim sahip olmam gerekiyor. Artık 9 çocuğum var. İlk hedefim bu sayıyı 12'ye çıkarmak" diyerek, gülümsedi.

  • "O KELİMEYİ DUYMAK İSTEMİYORUM"

    Büyük oğlu Mustafa'nın önümüzdeki hafta nişanlanacağını ifade eden Yıldızhan, "Mustafa da evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Huzur, mutluluk dolu yuvaları olur inşallah. İnşallah nasip olur da çocukları olursa şimdiden söylüyorum; 'dede' kelimesini duymak istemiyorum. 'Büyükbaba' diye hitap edilmesi tercihim" şeklinde konuştu.

  • "BU SÖZLERİ AYLAR ÖNCE SÖYLEDİM"

    İzzet Yıldızhan'a, Nükhet Duru'nun, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz" şeklindeki açıklaması da soruldu.

    Konuyla alakalı konuşan ünlü şarkıcı, "Haklı ama biraz geriden geliyor sanırım. Ben bu sözleri aylar önce söyledim. İlk önce insanlar beni eleştirse de daha sonra haklı bularak özür dilediler. Ben de, Nükhet de kendi düşüncelerimizi söyledik ve buranın Türkiye olduğunu belirtti" dedi.

  • "OĞULLARIMIN İŞİNE SON VERDİM!"

    Öte yandan dokuz çocuk babası olan İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz yıl yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev vermesiyle ilgili konuşmuştu.

    "Hayatı öğrensinler diye çalışmalarını istedim" ifadelerini kullanan şarkıcı, "Okullar açılınca oğullarımın işlerine son verdim. Okullar kapanınca yeniden işe alacağım. Şimdi eğitim zamanı. Hayatımda çocuklarımın eğitimi her şeyden önce gelir" açıklamasını yapmıştı.

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