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Türkücü İzzet Yıldızhan (58), geçtiğimiz günlerde konserlerinde giydikleri kıyafetlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü sanatçıları eleştirmişti.

"KÜLOTLA DA ÇIKMASINLAR BİR ZAHMET!"

Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken ünlü türkücü, sessizliğini bozdu.

"FÜTURSUZ SUÇLAMALARA MARUZ KALDIM!"

Instagram hesabından konuya ilişkin bir video yayınlayan İzzet Yıldızhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım!

Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim.

"AİLEME HAKARET EDİYORLAR"

Daha sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslenen Yıldızhan, "Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor. Lütfen gereğini yapın Sayın RTÜK Başkanı ve değerli üyeleri..." dedi.

HANDE YENER: EN ÇOK DA BUNLARA GÜLÜYORUM!

Öte yandan şarkıcı Hande Yener de Yıldızhan'ın gündem olan açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmıştı. Yener'in, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip, deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri..." sözleri İzzet Yıldızhan'a gönderme olarak yorumlanmıştı.

"NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"

2021 yılında şarkıları kadar sahne için tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, daha önce tepkilerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Gülşen, "Konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." demişti.