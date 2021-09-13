OTELİNDE ÇALIŞTIRMIŞTI

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini belirten Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp, çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var." demişti.