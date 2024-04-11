İzzet Yıldızhan'dan Ece Seçkin açıklaması
Şarkıcı Ece Seçkin, meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak çekilen videosuna tepki göstererek; "Bize 'sahneye külotla çıkmayın, çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet ağabeyime bakın!" demişti. Yıldızhan, Seçkin'in bu yorumuna cevap verdi
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Türkücü İzzet Yıldızhan, kadın şarkıcılara yönelik; "Burası Türkiye... Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.
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Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'ın yarı çıplak bir halde teknede şarkı söylediği videoya tepki göstermiş ve türkücüye de bu sözlerini hatırlatmıştı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İzzet Yıldızhan, Cem Yılmaz'ın KKTC'deki gösterisini izledi. Yıldızhan, Ece Seçkin ile yaşadığı polemikle ilgili sorulara; "Arkadaşlar ben bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ağabeyler bazen susar. Onların ağabeyiyim, teşekkürler" yanıtı verdi.
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