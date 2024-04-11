İzzet Yıldızhan'dan Ece Seçkin açıklaması

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İzzet Yıldızhan, Cem Yılmaz'ın KKTC'deki gösterisini izledi. Yıldızhan, Ece Seçkin ile yaşadığı polemikle ilgili sorulara; "Arkadaşlar ben bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ağabeyler bazen susar. Onların ağabeyiyim, teşekkürler" yanıtı verdi.