İzzet Yıldızhan: Bu koronavirüs (corona virüsü) bizi mahvetti - Magazin haberleri

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Türkücü İzzet Yıldızhan, koronvirüsten korunmak adında evde kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini evde ailesiyle geçiren Yıldızhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

OĞLUNU TIRAŞ ETTİ

Oğlu Mustafa Yıldızhan'ı tıraş ettiği anları yayınlayan İzzet Yıldızhan, "Koranavirüs sonrası kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Lütfen sabırlı olalım. Bu günler de geçecek" ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜS BİZİ MAHVETTİ"

Takipçilerine "Evde kal" mesajı da veren Yıldızhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu koronavirüs bizi mahvetti. Onun için kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Bizde yaş sınırı yok. Evlat, evlattır. Baba ne derse, öyle olur bizde. Ben 'Mustafa gel, saçını 3 numaraya vuralım' dedim. O da 'Tamam babacığım. Sen nasıl istiyorsan' dedi.

Mustafa'ya çok yakışıyor. Kaşları, gözleri simsiyah... Oğlum benim, kuzum... Hala babasının önüne oturur, babası da onu tıraş eder. Aslan oğlum benim... Senin oğlun da seni böyle dinlesin inşallah.

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