"SAATLERCE TELEFONDA AĞLADIK"

Yıldızhan, "Beni en çok şaşırtan isim Hülya Avşar oldu. Anne acısını en iyi bilenlerden birisi o da. Bana 'Zaman geçtikçe acısını daha çok yaşayacaksın' dedi. Saatlerce telefonda o ağladı, ben ağladım" açıklamasını yaptı.