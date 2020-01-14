Türkücü, geçtiğimiz günlerde ise annesi için dua eden takipçilerine teşekkür etmişti. Yıldızhan, şu ifadeleri kullanmıştı:



Anacığımın sekiz gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi devam etmektedir. Bu süreçte arayarak ve mesaj atarak bizden dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim.