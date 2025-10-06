Habertürk
        İzzet Altınmeşe, yıllar sonra ortaya çıktı

        İzzet Altınmeşe ortaya çıktı

        2021'de oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin vefatıyla sarsılan ünlü türkücü İzzet Altınmeşe, uzun süre sonra görüntülendi

        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:41
        Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, 2021 yılında 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetmişti.

        Oğlunun acısından sonra inzivaya çekilerek gözlerden uzak bir yaşam süren Altınmeşe, uzun zaman sonra görüntülendi. 79 yaşındaki Altınmeşe'nin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

        "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"

        İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatının ardından; "Çok kullanırız ya 'Sözün bittiği yerdeyim' diye, gerçekten şu an öyleyim... Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz. Geldik bir gün gidecektik. Sıra kimde hiç bilmiyoruz. Bilmece burada, hep hazır olmalıyız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

        #İzzet Altınmeşe

